Horóscopos Libra, horóscopo del jueves 28 de mayo de 2026: suelta lo viejo, abraza lo nuevo Evalúa tus vínculos y establece límites en tus relaciones para atraer lo que realmente te haga feliz; el universo está preparado para responder a tus deseos.

Los astros danzando en el cielo revelan que es un tiempo de redefinición en tus relaciones; la Luna en conjunción con Saturno te llama a dirigir tus deseos con firmeza y caracter, mientras dejas ir lo que ya no sirve, preparando el camino para conexiones auténticas y duraderas que alimenten tu esencia.

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Hoy, los vínculos en tu vida toman una dirección bien definida y es un momento propicio para evaluar tus relaciones. Si una conexión ha estado desgastada, es probable que llegue a su final. Por otro lado, si hay una intención de construir, el compromiso se consolidará.

Si estás soltero, hoy no será por falta de propuestas, sino porque elegirás con mayor criterio y firmeza. Este es un momento para valorar las conexiones que realmente aportan a tu vida y dejar ir las que ya no son necesarias.

La energía cósmica te invita a ser consciente de tus elecciones y a actuar con sinceridad en tus relaciones. No temas establecer límites y buscar lo que realmente te haga feliz. La claridad en lo que deseas atraer te permitirá manifestar relaciones más saludables.

Así que, mantente abierto a las posibilidades que el amor y la amistad pueden ofrecerte. El universo está listo para entregarte lo que mereces, así que no dudes en poner tus deseos en voz alta y actuar con confianza.

Y para los próximos días.. La semana para Libra se centrará en la comunicación, acuerdos sobre herencias, negocios sustentables y mantener equilibrio en relaciones.

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