Tauro Tauro, horóscopo del jueves 28 de mayo de 2026: confía en tu intuición interior Reflexiona sobre lo que necesitas soltar en tu vida, ya que este acto de liberación abrirá espacios para nuevas oportunidades y un futuro más brillante.

La alineación de la Luna con Saturno en Aries te impulsa a soltar pasiones y apegos que han llegado a su fin, preparando el escenario para nuevas oportunidades; este es el momento de pulir tu energía y dirigirla con disciplina hacia metas duraderas, dejando huella en tu camino hacia un futuro luminoso.

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Hoy, el cosmos te invita a reflexionar sobre los cierres necesarios en tu vida. Hay pasiones y apegos que ya cumplieron su ciclo y es hora de soltar lo que ya no te sirve. Esta liberación puede ser dolorosa, pero el alivio que vendrá a continuación será invaluable para tu bienestar emocional.

Permítete un momento de retiro, donde puedas observar con claridad lo que realmente necesitas dejar atrás. Este proceso de introspección te revitalizará y te permitirá enfocar tu energía en lo que verdaderamente vale la pena. Recuerda que no se trata solo de soltar, sino de abrir espacio para nuevas oportunidades.

Al tomar esta decisión valiente, estarás creando un nuevo camino que te llevará hacia un futuro más brillante. La energía que recuperas al desprenderte de lo que ya no te sirve será un impulso para tus nuevas metas y sueños. Confía en que lo mejor está por venir.

Así que hoy, respira hondo y acepta el cambio como un aliado y no como un enemigo. La vida tiene formas sorprendentes de recompensarte por tu valentía. Mantén la fe en ti mismo y en el proceso y verás cómo el universo se alinea a tu favor.

Y para los próximos días.. Oportunidades para proyectos personales, comunicación clave, sostenibilidad importante, crecimiento y expansión, actitudes positivas, siembra para un futuro próspero.

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