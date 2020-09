Leo - Viernes 4 de septiembre del 2020: recordarás lo importante que es saber comunicarte

Cuando se encuentra un signo influyente como Aries, seguramente hará que te sientas compatible con dicha energía. Comienzas a recordad, que habías realizado algunas promesas que no has cumplido, sobre todo, cuando se trata de comunicarte con los tuyos como es debido.

Pronóstico del día : la luna te ayuda para que puedas hablar prácticamente de todo lo que te mantiene en intranquilidad. Renuevas tu manera de comunicarte con otros, pues te has sentido en incomodidad con la actitud que toman constantemente hacia ti, es un buen momento para alejarte de quien consideres no aporta nada a tu vida.

Te mantienes al tanto de las personas que te importan por teléfono o mensajes de texto, pero hoy evitarás más que nunca, que alguien se acerque a ti, no te sientes con la energía para recibir a nadie y mucho menos si intentan tomarte como terapeuta.

DINERO Notarás de pronto que una persona te busca recurrentemente, no es una actitud que hiciera con anterioridad. Precisamente te das cuenta que pretende pedirte un préstamo, pero no debes confiar.

Recuerda que quien no estuvo en tus batallas, no debe estar en tus éxitos. Es decir que debes ser consciente de que no puedes desvivirte por alguien que solo te busca cuando tiene problemas y te puede causar conflictos económicos.