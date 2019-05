Leo – Viernes 31 de mayo de 2019: un toque muy sensual, cargado de emoción

Este viernes son muchas las experiencias que te están tocando de cerca con el efluvio positivo de Venus y el tránsito de la Luna por un signo de tierra al comenzar el mes del solsticio y, por tanto, de tu regente, el Sol. No te quedes sentado frente a la puerta que se cerró esperando que se abra sino más bien observa cuantas opciones se han abierto en estos momentos.

Sigue tus corazonadas. Esa persona piensa en ti y ahora sólo debes dar el primer paso para reconquistarla totalmente. No dejes que las vacilaciones, temores o sospechas te alejen de la felicidad. Cuando se trata de la felicidad hay que ceder y deponer el orgullo herido, si vale la pena hacerlo.



Amor

Inicias este mes de junio en un tono de curiosidad sentimental, Leo. Si hubo problemas entre tú y otra persona y están separados en estos momentos antes de actuar de forma impulsiva o emocional piénsalo bien. No te vayas a cerrar las puertas porque no te conviene y en cuestiones del amor no hay nada escrito definitivamente.