Leo – Viernes 31 de enero de 2020: un toque íntimo, cargado de sensualidad

Noticiero astrológico: la Luna transita por el signo de Aries en la vibración del nueve, la que pone punto final a un ciclo y no por coincidencia sucede el último día del mes de enero, y termina el tránsito del planetoide Ceres por el signo de Capricornio moviéndose hacia Acuario. Todos los planetas están directos.

Terminas un mes y un período de preparación y lo que se acerca traerá consigo una onda renovadora de amor y mucho más, Leo.

Se avecina un ciclo cargado de potencialidades económicas muy altas dentro de tu vida social y financiera, lo mejor está por suceder en estos momentos.

Hay alegría en tu entorno y el regreso a tu lado de alguien que se marchó. Las perspectivas son estupendas en tu plano amoroso.

Mantén tu mirada fija en tus metas, no te desvíes de ellas y lograrás lo que estás buscando. Si algo no está arrojando los resultados esperados será la señal que te indique habrá llegado la hora de cambiar y desarrollarte en otras direcciones si no te encuentras a gusto haciendo lo que estás realizando en estos momentos.





El planetoide Ceres entra en Acuario y te llena de abundancia Cargando galería





Amor

Durante estos primeros días del mes de febrero que comenzará mañana sábado estarás considerando desde otro punto de vista la manera en que conduces tu relación sentimental y tu vida en general, se cuestionan valores y separas bien realidades, de deseos, la concreción de la fantasía.

Salud

Las cuestiones de salud que te inquietaban quedan ahora como historia clínica o un punto de referencia del pasado ya que ahora dispones de una reserva energética formidable que te inspira y fortalece.

Trabajo

Es hora de aceptar la realidad y no hacer lo que luego te cause problemas, tanto en tus relaciones personales como en tu trabajo. No hay límites a lo que puedas lograr, lo único que se precisa es poner a funcionar tu determinación.

Descubre cómo evitar y superar los fracasos según tu signo zodiacal Cargando galería



Dinero y fortuna

Una persona amiga será un factor clave en tu desarrollo financiero así que no desestimes ninguna oferta, ninguna reunión o proyecto que llegue a tus manos durante esta etapa astral intermedia del primer trimestre del año 2020 que está a punto de comenzar mañana con el mes de febrero.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el entusiasmo y los impulsos que sientes para hacer algo diferente con tu tiempo y vida en general.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Leo: complicar tu vida con personas que realmente no aprecian tu interés ni valoran tu tiempo.

¿Qué debo evitar?: emitir opiniones que no te hayan sido pedidas.

Frase del día: quien ha dejado de soñar está muerto en vida, no importa cuán lejos parecen estar tus sueños, nunca dejes de perseguirlos.



Predicción de pareja para hoy viernes

La mejor relación de hoy: este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Aries y Sagitario así como en el caso de Acuario -del elemento aire, pero tu opuesto.

La relación más tensa: pueden surgir con signos de agua como Escorpión y Piscis, así como con Capricornio, que no es de agua, sino telúrico.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego en especial con Sagitario, y también con aire, como Acuario y Géminis.

Si estás soltero o soltera: lo que has estado soñando desde hace tiempo empieza a convertirse en realidad y lo comprobarás en estos próximos días de febrero.