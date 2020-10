Leo - Viernes 30 de octubre del 2020: siéntete en la comodidad de poder realizar nuevos planes

Buen día para recibir a la Luna en plenitud de crecimiento, de sensaciones de reconstrucción de ánimo y nuevas relaciones. Podrías darte la oportunidad de realizar una serie de planes que has aplazado por razones ajenas a ti, pero que sin duda serían prósperos ahora. Buen día también para que las cosas tengan un mejor sentido.

Pronóstico del día: podrían existir algunas actividades de interés que no habrías realizado con anterioridad, como puedes observar es Mercurio el que influiría lo anterior, pues no siempre su aspecto retrógrado es malo. Ahora podría ser mucho más certero para que puedas hacer lo que no te permitiste en el pasado.