Leo – Viernes 27 de diciembre de 2019: te sentirás muy motivado en lo que hagas

Revisa tu actuación si notas reacciones diferentes a las que estabas esperando. Ten cuidado con las manipulaciones sentimentales, recuerda que muchas veces las gentes tienden a racionalizar, inclusive las parejas, aunque tal vez no se percaten.

Esto quiere decir que esgrimen razones aparentemente ciertas, pero que no son las reales y a veces, en el fondo, hay una rivalidad o celo oculto, que tratan de manipular inconscientemente. Aplica tu sexto sentido, tu experiencia y conocimiento de tu ser interno y verás los buenos resultados que obtienes.

Trabajo Te van a proponer un negocio o trabajo por cuenta propia que parece muy prometedor, pero ten cuidado y no te dejes deslumbrar por cantos de sirenas ya que hay quienes ofrecen mucho, y cumplen poco. Revisa bien los contratos, consulta con expertos, no te dejes llevar por algo negativo.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu experiencia y objetividad a la hora de actuar.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Leo: prestarle atención a los aduladores que no son sinceros sino más bien quieren congraciarse contigo.

¿Qué debo evitar?: las inversiones dudosas confiando en personas irresponsables.

Frase del día: no dejes morir tus sueños, si tus sueños mueren entonces la vida es como un pájaro con las alas rotas que no puede volar.