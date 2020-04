Leo – Viernes 24 de abril de 2020: no habrá obstáculos que no puedas superar

Esa persona distante te busca, no te impacientes, si sufriste una decepción ahora estás en el camino de la reconciliación amorosa.

No es el momento de las precipitaciones sino más bien de esperar y confiar en tus recursos personales que surgen como un regalo en lo que resta del mes de abril y lo que se presentará en mayo.

Amor

Una cita a ciegas, quizás a través de la Internet o por mediación de una tercera persona produce resultados excelentes. No obstante, no lo des todo en el primer encuentro y explora las posibilidades de empezar una relación mucho más estable y prometedora apoyándote en sentimientos y valores comunes, si lo que buscas es algo serio y no solamente una aventura.