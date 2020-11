Leo - Viernes 20 de noviembre del 2020: todo lo que emprendas, procura terminarlo

No es lo mismo detenerte a pensar algunas cosas que no han sido en bienestar hacia ti, que dejar todo por la borda. Es decir que, si algunas batallas no han sido favorables para ti, podrías cambiar súbitamente si también cambiaras de actitud. De pronto sería Urano en su etapa retrógrada el que cierre tus perspectivas, pero vas a ser lo propio evitando lo anterior.