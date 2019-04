Leo – Viernes 19 de abril de 2019: plenilunio, un tono excitante en tu escena amorosa

Ha llegado el plenilunio de abril y es hora de tomar medidas concretas para aprovechar mejor tu tiempo y no dejar que tus múltiples obligaciones y responsabilidades te alejen de tus tareas diarias, Leo. Mucho menos de la posibilidad de ser feliz junto a esa persona que es tan importante para ti. Estás en el tono de la acción, no te descentres ni desconcentres porque se te presentará una oportunidad excepcional que debes aprovechar tan pronto surja, de la rapidez con la que actúes dependerán los resultados.

Dinero y fortuna

No te impacientes por los resultados si estás en medio de un negocio delicado con gentes que no conoces muy bien pues tu actitud generaría desconfianza. Por otra parte, si no te sientes seguro, busca asesoría profesional, no temas pedir consejos, eso no te resta puntos.