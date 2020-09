Leo - Viernes 18 de septiembre del 2020: romperás con ciclos familiares interminables

Te sientes muy relajado cuando no haces mayor esfuerzo por mover todo lo que controlas, pero cuando alguien desajusta tu vida, el caos se manifiesta de manera abrupta. Vas a tener que respirar profundo, pus lograrás romper el pasado que cargas, desde tus antecedentes familiares.

Pronóstico del día : procuras que la carta regente se ponga a tu favor, la luna hace lo mismo y finalmente Libra como signo regente ayuda a que la combinación de todos, te mantenga estable. Eres de carácter fuerte, pero no por eso, dejas de ser amable, te conviertes en el que ayuda a todos, pero nadie te responde como quieres.



AMOR

Han pasado muchas personas a tu alrededor que han dejado lecciones importantes, pero no por eso te sientes cómodo, pues consideras que algo no se encuentra bien en ti. A pesar de que no eres precisamente perfecto, debes reconocer eres leal. Pocas personas cuentan con valores arraigados, como los tuyos, por lo tanto deberás apreciarte más, para dejar de darle energía a la negatividad sobre ti mismo.