Leo – Viernes 17 de enero de 2020: en tu entorno hay un toque alegre y feliz

Desde ayer que Mercurio empezó a transitar por tu signo opuesto están ocurriendo muchas cosas. No te apresures a entregar tu corazón a quien aparentemente está muy interesado en ti pero que tu intuición te indica lo contrario.

No desperdicies tu energía hablando por teléfono con gentes charlatanas y concrétate en tus asuntos, de lo contrario al llegar la noche no habrías hecho nada de lo que te proponías.

Amor

El toque sensible, romántico y humano no puede faltar en tu relación en estos momentos. Los aspectos planetarios de tu regente te confieren autoridad y ejecución, pero cuida tu vida amorosa y no la conduzcas como una empresa.