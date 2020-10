Leo - Viernes 16 de octubre del 2020: procura informarte más sobre un asunto antes de opinar

En ese sentido debes insistir en sentir que todo se pone a tu favor si te lo propones. Para ello tendrás la regencia de Libra como signo presente en las decisiones del día, recuerda que son sugerencias mas no imposiciones.

Buenos bríos se ven cercanos, pero para ello tendrías que ejercer la mayoría de las fuerzas que yacen en ti. Es como ir al gimnasio, no verás resultados positivos a menos de que la disciplina sea tu aliada y te concentres en ser mucho más apegado a las reglas. No te cuesta trabajo, por ello ahora te sientes con mejor sensación anímica gracias a el trígono que se observa en Venus y Júpiter.

AMOR Conocerás las mejores opciones de amor para ti hoy, amor al trabajo, amor a la familia, amor a ti mismo y principalmente hacia las decisiones que has tomado.

SALUD

Dentro de los cambios que fundamentalmente podrían ayudar a tu salud, se encuentra el cambiar el colchón en el que duermes. Si no tienes la posibilidad de hacerlo por el momento, entonces recurre al piso, pues tu postura no es la mejor y podría estar haciendo que tu columna no se encuentre equilibrada.