Leo - Viernes 14 de agosto de 2020: un día lleno de reacciones inesperadas

Pronóstico del día : literalmente es un día mágico, las sorpresas van y vienen sin dudarlo, pero recibes con mucha bondad lo que el día te tiene preparado, principalmente por que comienzas a construir algo, no físico, emocional o energético, ese comienzo es gracias a la transición de géminis a cáncer, que se lleva tus pesares del día.

AMOR Te preocupa demasiado como quedes ante los demás, no vas modificar tu entorno, pero si tu energía hacia lo que te este afectando, comienzas a tener reacciones de otros hacia ti sin necesidad de provocarlo. Recibirás por medio de los demás un mensaje que te hará reconectarte con el perdón y la sensibilidad para ser un buen día.



SALUD

Si prestas atención en realidad, has sido un poco duro con tu salud, cuando tienes una idea sobre el hecho de que nadie debe intervenir en cuanto a tus dolencias o malestares, estás alejando la posibilidad de que los demás se preocupen por ti, no te quejes después de que no pregunten como te sientes, pues con este antecedente hiciste que los demás se alejaran.