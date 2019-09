Leo – Viernes 13 de septiembre de 2019: no habrá obstáculos que no puedas superar

Esa persona distante te busca, no te impacientes, si sufriste una decepción ahora estás en el camino de la reconciliación amorosa. Se requerirá mucha paciencia de tu parte en un proyecto laboral que parece interminable y está demorando más de la cuenta.

No es el momento de las precipitaciones sino más bien de esperar y confiar en tus recursos personales que surgen como un regalo de este mes del equinoccio de septiembre que tendrá lugar en los próximos días.

Amor Una cita a ciegas, quizás a través de la Internet o por mediación de una tercera persona produce resultados excelentes. No obstante, no lo des todo en el primer encuentro y explora las posibilidades de empezar una relación mucho más estable y prometedora.

Salud

Momento para ir pensando en tu próxima evaluación médica si no te has efectuado tu revisión periódica. No dejes terminar el año sin acudir a tu profesional de salud, atender síntomas menores, prevenir y cuidarte.