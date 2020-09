Leo - Sábado 5 de septiembre del 2020: la desesperación no te lleva a ningún lado

AMOR Es importante que comprendas que, al ser un individuo lleno de fuerza, a veces llegas al extremo. O eres sumamente sensible con los demás o eres hostil.

No hay medias tintas para ti, te sientes en desventaja cuando pierdes el control sobre una situación, a pesar de no ser propia. En todo y por todo te encuentras inmiscuido, pero es tu naturaleza, no eres mala persona.