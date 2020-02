Leo – Sábado 29 de febrero de 2020: prepárate para un fin de semana que no olvidarás

Amor La energía cósmica de este día extra del año bisiesto te motiva a lanzarte a nuevas aventuras. Este período de que se iniciará mañana con el comienzo del mes del equinoccio marcará unos días muy singulares porque vas a encontrar lo que has estado buscando, tanto si no tenías una relación estable como si la tienes, siempre se pueden fortalecer los lazos que nos unen a quienes amamos.

Trabajo

Hay buenas noticias para ti en este día extra del año bisiesto. Si estás buscando empleo y aún no lo encuentras no te desilusiones ni des por vencido, eso no va contigo, Leo, insiste y lo lograrás pues este próximo mes de marzo llegará con muy buenas noticias.