Leo - Sábado 29 de agosto de 2020: momento para cerrar ciclos

Es notoria tu conexión con las cartas y el tránsito de los signos. Tendrás una serie de sentimientos cambiantes, pero principalmente te llevarán a que puedas concluir con una situación de tu pasado y poder avanzar. No te fijes en cosas que ya no tienen solución. Comienza desde cero si es necesario.

Pronóstico del día : para ti sobre todo es importante que la luna te ayude a liberarte de malos pensamientos, hoy no es la excepción. Encontrarás las herramientas o las palabras correctas para poder confrontar una situación que habías postergado. Estarás libre si tomas la decisión correcta. Confía en tu instinto para poder ser más acertado.



AMOR

Habrá quizá una serie de personas que estén insistiendo demasiado en que comiences algo nuevo para sentirte mejor. Cuando se trata de relaciones de pareja, si no estás convencido de dar pasos más responsables, sé directo y honesto. Quizá los resultados podrían ser duros, pero al menos no te sentirás atado a algo que ya no es motivación para ti.