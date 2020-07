Leo – Sábado 25 de julio de 2020: darás un paso adelante en todo

Salud En estos días tiendes a estar algo distraído, o más bien, desentendido o despreocupado de tus asuntos de salud. Si estás tomando medicamentos delicados anótalos en un papel para no repetir las dosis o colócalas en esos dispositivos que venden en las farmacias para no olvidar tus indicaciones. No trates de hacer mil cosas al mismo tiempo.



Dinero y fortuna

Mantente en guardia para no caer víctima de los manipuladores. Algunas gentes no muy bien intencionadas estarán rondándote para proponerte negocios aparentemente buenos, pero que en realidad no son lo que parecen. Si te empiezan a apresurar para que firmes algún contrato, desconfía, toma tu tiempo, no te dejes manipular.