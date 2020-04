Leo – Sábado 25 de abril de 2020: un fin de semana excepcional

Sin embargo, ninguna de ellas parece ser en estos momentos el amor de tu vida y por tanto no es recomendable tomar tu decisión hasta no estar bien seguro.

No disipes tu energía en fantasías con poca base práctica y concéntrate en tus negocios actuales. Así lograrás resultados tangibles en poco tiempo.

Salud La ansiedad suele ocasionar palpitaciones y dolores en el pecho y no tratarse necesariamente de problemas cardiovasculares. Antes de angustiarte revisa tu vida y trata de combatir el estrés.

Trabajo Existe la posibilidad de asumir una nueva responsabilidad dentro de los próximos días. No te dejes intimidar por el reto y acéptalo, pero asúmelo responsablemente y empieza enseguida a prepararte bien.

Dinero y fortuna

No descuides tu dinero ni empieces a gastarlo irreflexivamente. Si te sientes motivado a salir de compras no lleves todas tus tarjetas de crédito y antes de poner un pie fuera de casa haz una lista para no adquirir cosas innecesarias.