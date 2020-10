Leo - Sábado 24 de octubre del 2020: te encontrarás con un buen amigo que alegraría tu día

Ahora estarás mucho más relajado si encuentras en la energía de Acuario como tu aliada. Para variar, tienes un montón de pendientes con los que no has podido lidiar de pronto. Mejora tu calidad de vida delegando lo que puedas, así tendrías mayor relajación.

Pronóstico del día : hoy Mercurio hace de las suyas para que tus pensamientos no sean precisamente equilibrados, encuentra en un buen amigo que se aparezca de pronto, la confianza para canalizar todo lo que no necesitas, quitarte cargas y sentir que todo vuelve a su curso de nuevo.