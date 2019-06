Leo – Sábado 22 de junio de 2019: estás en el umbral de momentos felices

Te envuelve una onda de armonización que te ayuda a sentirte muy cómodo en cualquier situación. Este día tendrás motivos para alegrarte, pero no te inquietes si algo no sale como has planeado porque a última hora surgen cambios y modificaciones a los cuales debes responder. Quien tanto te ama te dará una prueba de fidelidad y dedicación que te conmoverá mucho. Se presentará la ocasión de demostrar tu generosidad y grandeza de corazón.



Amor

Si alguien a quien amabas te dejó por otra persona no corras detrás de él o ella pues no tiene sentido. El amor no se puede comprar, ni los sentimientos tampoco. Deja al tiempo determinar el curso de los próximos acontecimientos ya que muchas veces las circunstancias están ahí, y no podemos cambiarlas, pero sí podemos cambiar nuestra actitud, la forma en que reaccionamos ante ellas.