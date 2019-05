Leo – Sábado 18 de mayo de 2019: el plenilunio te motivará a emprender grandes cosas

Amor Desde horas tempranas de la mañana sentirás como una fuerza inexplicable que te inspira y motiva a lanzarte a nuevas aventuras. Este período de que se inicie hoy con el plenilunio marcará unos días muy singulares porque vas a encontrar lo que has estado buscando, tanto si no tenías una relación estable como si la tienes porque siempre se pueden fortalecer los lazos que nos unen a quienes amamos.

Trabajo

Tu actitud y disposición ante el trabajo te permitirán conquistar una mejor posición laboral, y por tanto, ascender de categoría en el lugar donde trabajas. Si estás buscando empleo y aún no lo encuentras no te desilusiones ni des por vencido, eso no va contigo, Leo, insiste y lo lograrás