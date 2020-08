Leo - Sábado 15 de agosto de 2020: atraes las condiciones correctas, gracias a tus acciones

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: Menguante

Iluminación: 14%

Signo de influencia: Cáncer.

Carta del Tarot: El Sol de frente.

Erradicas una serie de pensamientos negativos, sigues a la perfección una serie de reglas o conceptos que te han funcionado hasta ahora, lo que por ende te hace sentir en plenitud, no claudicarás si es lo que te ha funcionado hasta ahora.

Pronóstico del día: parece que a veces los días tienen un toque de negatividad, pero la realidad es que has conocido en un día como hoy, el atraer nuevos caminos gracias a lo que amas hacer. Precisamente la carta regente te ayuda a que vivas como lo deseas, no porque seas más o menos que alguien, se cierran las oportunidades, tienes el camino correcto.



AMOR

Visualizaste durante un tiempo, la manera en la que considerabas cómo sería tu familia, específicamente porque recibiste algunos destellos a través de pensamientos que te ayudaron a entender el concepto de pareja con mucho respeto y responsabilidad, pero hoy podría darse la oportunidad de que, al cambiar tus pensamientos, atraigas el éxito que no se había dado.

SALUD

Aprenderás a dominar tus impulsos como mensaje divino para poder sanarte y salvarte de dolores terribles que tus emociones generan, todo lo dejas en el cuerpo cuando no puedes expresar lo que sientes, por lo que es necesario que hables todo lo que necesites, el día se presta para descargar lo que te daña.

DINERO

Muchos modos interesantes vuelven a resurgir desde lo más profundo para guiarte con un rayo de luz hacia el éxito y la prosperidad, tendrás que invertir tu tiempo en analizar las posibilidades que se ponen frente a ti, de pronto podrías asustarte al desconocer lo que vendría, pero sin importar lo anterior, sigues por el buen camino hasta ver los resultados como dinero creciente.

TRABAJO

Piensas que existieron algunas restricciones por parte de tu familia que podrían haber impedido tus éxitos, pero en realidad has hecho lo más que puedes por no sentirte en desventaja, a pesar de que en un principio, el respeto y educación que has recibido te haga sentir como una persona en contra de las creencias de quien más quieres, los resultados serán exitosos para poner tus habilidades a trabajar generando éxito laboral.

Predicción de Pareja para hoy sábado.

Si te encuentras en pareja : la experiencia que te encuentras adquiriendo, sin lugar a dudas, te está haciendo que guíes a tu pareja para que logre un cambio similar al tuyo. Sin embargo, podrías desesperarte al no ver la respuesta que tu has obtenido, deberás ejercer mucha paciencia.

Si estás soltero : no es necesario buscar en lugares desconocidos lo que has tenido con claridad tiempo atrás, de hecho, es necesario que prestes atención a tu entorno, pues debido a que te has apoyado en falsedades anteriores, podrías poner en peligro tu integridad.

Nivel de energía sexual : Bajo.

Compatibilidades

Amor: Cáncer o signos de agua.

Amistad: Libra o signos de aire.

Laboral: Tauro o signos de tierra.

Nivel de tolerancia : Moderado.

Con quien podrías entrar en tensión : tienes las herramientas frente a ti para no caer en provocaciones que provengan de signos de agua como Escorpión, enfócate en lo que te corresponde para que no pierdas la apertura de caminos que has forjado.





