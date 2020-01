Leo – Sábado 11 de enero de 2020: se avecinan momentos muy felices

Este es un fin de semana lleno de motivaciones y esperanzas. Pronto ocurrirán cambios importantes que te harán ver la vida desde otra perspectiva, mucho más sensible y con una visión más amplia en tu horizonte sentimental. Se avecinan gratos momentos como poco antes los habías vivido.

Este ciclo astral te servirá para fortalecer lazos de amistad, amor y camaradería entre todas las personas que te rodean, tanto amigos, compañeros de trabajo como tu pareja. Si no tienes una relación estable este es el momento de salir a buscarla.

Trabajo No habrá soluciones inmediatas a tus preocupaciones sino más bien de tipo temporal. Las cosas se irán aclarando para ti en tu paisaje laboral a partir de este mes, pero hoy todo seguirá su ritmo normal. Ten paciencia y espera resultados.



Dinero y fortuna

El tono de hoy en tu signo es querer hacer muchas cosas y resolver cuestiones atrasadas en un instante. Si de finanzas se trata pon tus asuntos en orden porque podrías perder dinero si no lo haces. No arriesgues tus intereses en el juego pues tiendes a tener exceso de optimismo y no cuidar tus intereses apropiadamente.