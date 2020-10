Leo - Miércoles 7 de octubre del 2020: momento de descanso obligado

No te tomas ni un momento para descansar, recuerda que no hacerlo tendrá consecuencias en la salud. Es decir que si te sientes con ganas de poder tener un ritmo persistente y constante, ahora será el momento de reestablecerte para que regreses con más fortaleza.

AMOR No querrás saber de amor al menos por un tiempo, te has sentido invadido y de algún modo alejado de todo aquello que lo represente.

Te sientes incómodo incluso ante las parejas que conoces, pues cualquier demostración de amor no te parecerá buena. No se trata de que seas mala persona, simplemente atraviesas por un momento de hostilidad que pronto pasará.

DINERO

Te mantienes firme como un roble pues a pesar de la adversidad emocional ahora controlas mucho mejor tus finanzas. No te preocupes si las críticas salen de pronto, pues algunas personas en tu entorno, consideran que no tienes porque, gastar en cosas indebidas. Nadie está aquí para juzgarte así es que has oídos sordos para no engancharte.