Leo – Miércoles 6 de marzo de 2019: un amor lejano regresa a tu vida

Debido a la doble acción de Mercurio retrógrado y la conjunción de tu regente hoy estás en un tono algo inestable, Leo. Ten mucho cuidado este miércoles porque una persona comprometida te está dando vueltas y si no descubres sus intenciones reales podrías involucrarte en algo que te dañaría emocionalmente.

Tu bienestar depende mucho de las condiciones que te rodean. Embellece tu vida y tu ambiente con plantas, fuentes de agua, flores y adornos simples. Una casa armonizada te ayudará mucho a mantener un sistema nervioso saludable. No mires nunca donde has estado, empieza a mirar a dónde puedes llegar y trázate metas concretas para alcanzar y realizar tus sueños.

Dinero y fortuna

Estás lleno de ideas fecundas, pero si no te organizas bien y las pones a funcionar de una manera directa no verás resultados concretos. No esperes por terceras personas para resolver tus problemas económicos, enfréntalas tú directamente.