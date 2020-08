Leo - Miércoles 5 de agosto de 2020: es el momento de superar los pensamientos negativos

Lograrás encontrar un buen rumbo, has estado paralizado (a) pero progresarás, aunque quizá tomarás decisiones tajantes para que la justicia esté de tu lado. Generalmente estás acostumbrado (a) a rehuir de los conflictos, pero a veces son inminentes, alegrándote por los resultados.

Pronóstico del día : el tránsito de la luna y su luminosidad, has luchado contra el impacto y sensaciones de pérdidas, pero hoy la carta regente te harán hacer memoria para que puedas entender que aquello que te sumía en incertidumbre, por fin la tensión te ayuda a soltar ataduras.

AMOR Harás cualquier cosa para almacenar lo mejor de ti y ofrecerlo como regalo a otros, no solamente a tu pareja.

Evita que las opiniones de tu pareja o de quien te pretende, mermen tus planes sobre ayudar a los demás, quizá no tienen la oportunidad de tener la perspectiva que tú.

Sentirás una necesidad por ingerir bebidas calientes a pesar de que el día no se considere próspero para ello. Ocurrirán varias ideas sobre la cocina y puedes aventurarte a hacerlo para ti, tienes esa habilidad, hazla suceder y en ello, recuerda que todo lo que consumes o preparas para otros, te llenará de alegría atrayendo salud, es recomendable que evites condimentos picantes en este día, para relajar tu estómago.



TRABAJO

Las apariencias dentro de tus labores no serán las que determinen hoy tu andar en el trabajo, conversa con la gente que antes no lo hacías, pues las relaciones sociales son una oportunidad y no una limitación.