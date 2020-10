Leo - Miércoles 28 de octubre del 2020: día próspero para el agradecimiento

Convéncete a ti mismo de que podrías salir adelante sin importar lo que esté sucediendo en tu entorno, que tu chispa no se apague a pesar de que los cambios del planeta han sido inesperados durante todo el año.

Quiere decir que algunas cosas que no hayan sido justas o congruentes para ti, estén ahora relacionadas hacia la templanza y bienestar.

AMOR Se recomienda que estés abierto para recapacitar en una decisión que quizá no sea tan conveniente que la lleves a cabo hoy. Es debido a la cuadratura entre Venus y Júpiter, pues pareciera un día poco armonioso para ello.

Hoy puedes darle entrada a unas berenjenas rellenas de atún, bien cocinadas y sazonadas te aportarían la proteína que requieres para continuar con el resto del día, no importa si la consumes por la mañana, tarde o noche, pues tiene muy pocas calorías.

DINERO Y FORTUNA Tratarías de economizar en un día como el presente si no tuvieras la regencia del seis, que augura que sin duda, te sientes en completa calma para recibir la fortuna a través de la siguiente sugerencia.

TRABAJO

Tu nombre estaría de boca en boca no por una mala intención hay una probabilidad muy alta de que un resultado positivo en tu trabajo, se tome en cuenta como ejemplo para otros. Que no te tome por sorpresa quienes realmente te aplaudan y quiénes no.