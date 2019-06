Leo – Miércoles 26 de junio de 2019: te harán una tentadora proposición

Amor La Luna está en tu elemento fuego acoplándose al tránsito de Mercurio y ambos crean un paisaje muy auspicioso en tu signo Leo. No eches a perder los momentos felices de la vida con pleitos ni exigencias. Disfruta a plenitud la intensidad del momento actual y lo que estás alcanzando gracias a tus grandes cualidades personales.

Salud Hay algunas cuadraturas planetarias en el ambiente y tu signo recibe hoy una influencia algo dispersa- ¿Recomendación? Redobla tu atención si vas a usar algún servicio o establecimiento público y mucho cuidado con la higiene si comes en algún puesto callejero porque estás muy susceptible a infecciones.

Trabajo Vas a firmar documentos legales importantes asociados con tu empleo y sobre todo salir adelante de una situación embarazosa que te ha tenido preocupado hace días si no tenías trabajo. El próximo mes de julio es también tu mes de cumpleaños y desde ahora ya vas sintiendo los efluvios positivos de todo lo bueno que se aproxima.



Dinero y fortuna

Un compromiso social inesperado te hará gastar dinero que no tenías previsto para esa eventualidad. Actúa con moderación y no exageres. Guarda para tus asuntos personales porque no es día de malgastar tus recursos, luego los necesitarás, Leo.