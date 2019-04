Leo – Miércoles 24 de abril de 2019: surgen nuevos intereses

La energía cósmica del cuatro que hoy está imperando actúa como un motor en tu vida. Proponte nuevas metas a intereses dentro de tu vida, Leo, porque de eso se trata el diario ejercicio del vivir: actuar por tu propia inspiración y no permitir que los demás sean quienes te manipulen o sugestionen.

Muchas veces las gentes menos evolucionadas en el plano humano tratan de dominar a los demás para imponerle sus puntos de vista. Estarás cargado de trabajo, y eso es bueno, pero al mismo tiempo requiere una dosis alta de organización para no sentirte agobiado.

Amor Ahora que Plutón ha entrado retrógrado existe cierta inclinación a querer traer el presente situaciones ya superadas. No continúes hurgando en el pasado y buscando errores que se cometieron en su momento, pero se rectificaron pues lo contrario no es saludable.

Salud La receptividad orgánica que hoy disfrutas es un arma de dos filos porque si te aplicas los medicamentos correctos darán resultados formidables, pero si por el contrario te dejas seducir por propagandas comerciales podrías errar al administrarte tú mismo lo que no te conviene.



Dinero y fortuna

Ciertas tendencias engañosas te ponen en guardia para que no prestes dinero sin garantía ni te dejes atrapar dos veces en el mismo enredo. Deberás mantenerte firme para defender tus intereses y si alguien se enoja, es su problema, no el tuyo, sé generoso, más no manipulable.