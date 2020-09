Leo - Miércoles 23 de septiembre del 2020: superas uno de los temores más grandes en tu vida

Generalmente eres una persona meticulosa, tiendes a mantener todo bajo detalle pues de lo contrario percibes que las cosas no se encuentran bien. Mantener al extremo la perfección ha generado temores inesperados a la falta de control, atrayendo ansiedad en tu vida. Por primera vez te relajarás para sentir que no es necesario preocuparte por todo.

AMOR No eres precisamente el más sociable, pero cuando se trata de tener amistades, eres selectivo, logras tener a las amistades correctas que te eviten perder el tiempo con cosas que consideras inútiles. A pesar de que parezca un pensamiento duro, es uno de los mejores, pues contemplas el valor de tu tiempo como pocos y eso te hace sentir con la seguridad de que aprovechas todo.

SALUD Hoy es un día donde el centro de tu cuerpo se ve más afectado que en otros, pues has padecido dolores severos de estómago o se asoman por el estrés que sostuviste hace poco. Para tu gran fortuna estás en un momento en el que puedes aún regenerar tu salud. Será momento propicio para que la fibra sea parte de tu dieta, incluye algunas ciruelas o frutas con alto contenido en fibra.

DINERO Has tenido que depender de pronto del dinero que ahorraste o el que alguien te proporciona como ayuda, saliste de tiempos difíciles y ahora te preocupa poder mantener tu economía para salir a flote. El problema es que a veces te preocupas por la economía de los demás, antes que la tuya y podrías parecer una persona obsesiva cuando quieres ayudar a alguien de gran importancia para ti y no tienes lo suficiente.



TRABAJO

El trabajo se mantiene estable a pesar de no ser tan favorable para ti, parece que estás ejerciendo acciones que te mantienen cansado, aun, cuando no son precisamente laboriosas. Piensas que no importa cuánto tiempo tengas que invertir en la misma rutina, con tal de conseguir tu objetivo y hacer que las cosas en tu casa permanezcan estables gracias a tu trabajo.