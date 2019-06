Leo – Miércoles 19 de junio de 2019: se avecina una etapa excitante

Amor El amor es una realidad tangible en tu vida y lo que antes pensaste era una utopía se convierte en un hecho. Experimentarás una atracción muy singular hacia cierta persona recientemente conocida, pero que posee las cualidades que siempre has buscado en una pareja. La influencia cósmica de tu regente, en tránsito por el elemento aire, agiliza tu mente y despierta y aviva tu curiosidad.

Salud

Marte en oposición con la Luna te avisa, Leo. Cuida mucho lo que comes pues durante este ciclo tiendes a descuidarte y podrías ingerir alimentos que no están en buen estado o que hayan sido elaborados con una higiene dudosa, cuando entres a un restaurant lo primero que debes revisar es el baño: si no están bien limpios ¡sal de ese lugar!