Leo - Miércoles 19 de agosto de 2020: energías negativas se arreglan

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: Creciente

Iluminación: 1%

Signo de influencia: Leo transición a Virgo

Carta del Tarot: El juicio de frente.



Has hecho todo lo recomendable para sentirse en plenitud, pero definitivamente algunas energías estaban más renuentes de salir que otras, por ello será necesario que te concentres para no caer en ellas nuevamente.

Pronóstico del día: eres una persona callada, eso lo dice la carta del juicio en transición con la luna y creciendo en energías, se observa que definitivamente las cosas se pondrán a favor y en tu entorno sí logras disipar tus males y entender que no todo lo puedes resolver.



AMOR

Muchos de los aspectos que considerabas tener bajo control, hoy se están poniendo de cabeza. No te preocupes, pues definitivamente tienes la fuerza, eres la energía, eres el León, los rayos del Sol te ayudan a resplandecer junto con la luna creciente y la carta reciente para que puedas poner en orden tus emociones.

SALUD

Hace unos días sentías mucho dolor en varias partes de tu cuerpo, simple y sencillamente es el reflejo de lo que no puedes controlar, pero no hay mejor que tú para poder sanar todas y cada una de esas cosas, liberarlo para que no pueda haber consecuencias más tarde, sobre todo si haces lo indicado para sentirte en salud nuevamente, como seguir consejos médicos.

DINERO

Has visto que un familiar se siente deprimido o tiene problemas económicos, tratarás de resolverlo todo en el instante de la mejor manera, sin embargo, no es recomendado porque el hecho de dar y dar, lo único que provoca es que se vuelva una costumbre. Necesitas buscar una alternativa para que la persona consiga un buen trabajo y logre sus objetivos sin que te dañe a ti.

TRABAJO

La responsabilidad es una de las cosas que te caracteriza, sobre todo por ser una persona sumamente ordenada y organizada, ese orden y esa organización es la que te está llevando a que recibas premios o incluso oportunidades para que alguien más te de dinero o el trabajo suficiente para que te sientas exitoso.

Predicción de Pareja para hoy miércoles.

Si te encuentras en pareja : pareciera ser que son como gatos y ratones tú y tu pareja hay peleas, si no hay reconciliaciones y no encuentras el equilibrio para que todo sea tranquilidad y paz no te preocupes es transitorio pronto pasará.

Si estás soltero : asegúrate que personas de tu pasado no se conviertan en piedras en tu presente, quiere decir que alguien, precisamente de algún trabajo anterior, ha estado investigando cómo hacer que no te encuentres con una persona que te está buscando para tener una relación actual, pero sabrás como actuar ante esa persona para que te deje el camino libre.

Nivel de energía sexual : Bajo.

Compatibilidades

Amor: Tauro o signos de tierra.

Amistad: Libra o signos de aire.

Laboral: Piscis o signos de agua

Nivel de tolerancia : bajo.

Con quien podrías entrar en tensión : te intentarás alejar, en la medida de lo posible, de personas que significan para ti un estorbo, no porque sea una grosería, sino porque necesitas ser más práctico a pesar de que otros no entienden la manera en que lo haces, hoy es un día para poder encerrarte en tus propios pensamientos y no dejar que otros te invadan como un capricornio.

