Leo - Miércoles 18 de marzo de 2020: surge una nueva oportunidad en tu vida

Estás acercándote a un fin de semana prometedor con el inicio del nuevo año zodiacal que sacudirá intensamente toda tu vida, Leo. Si en el amor te pasa un pensamiento triste por la mente, no te des por vencido e insiste, verás resultados positivos.

Salud

Si has estado preocupado por un cambio en tus patrones de salud en estos días no te dejes sugestionar por los que se te acercan con noticias tremebundas asociadas con la epidemia del corona virus, ve a tu médico si experimentas síntomas, pero no te alarmes innecesariamente.