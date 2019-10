Leo – Miércoles 16 de octubre de 2019: tu ser interno se impacta positivamente

Sextil de tu regente, el Sol, con Júpiter y una cuadratura con Plutón este miércoles. Son aspectos que crean un paisaje muy distintivo dentro de tu panorama sentimental, Leo. Tiendes a soltar la lengua y empezar a prometer lo que no puedes cumplir lo cual te traería complicaciones ulteriores. Se prudente pues la gente no cambia de un día para otro y lo que ahora hallas agradable debido a las circunstancias, cuando te calmes no lo verás así.



Amor

Tu regente, el Sol, está a 60 grados de Júpiter en el aspecto conocido como sextil, muy favorable. Si te va bien en tu relación no cambies nada sino más bien profundiza en la situación actual y verás como todo funciona a la perfección. Lo que te ha sucedido es que te has adelantado a los acontecimientos y en lugar de esperar te apresuraste, querías comer las frutas que no habían madurado. Tómalo todo como una experiencia, no como un fracaso.