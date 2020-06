Leo – Miércoles 10 de junio de 2020: días de importantes revelaciones sentimentales

Esta etapa que estás viviendo los últimos días del primer semestre del año promete ser inolvidable, Leo. Antes de tomar una medida atrevida o poco estudiada, piénsalo bien y no te lances a nada que luego te pueda causar dolores de cabeza.

Atiende la voz de tu intuición que está muy atinada por el tránsito de la Luna por tu signo opuesto, Ahora las cosas que sucedan son parte de un desarrollo positivo pues la realidad está ahí y los resultados dependerán de tu actitud y conducta, no lo olvides.

Salud ¡Cuida lo que comes! Las incidencias planetarias actuales te vuelven propenso a las infecciones gastrointestinales de ahí que seas muy cuidadoso a la hora de seleccionar tus alimentos y sobre todo no pasar por alto las medidas higiénicas que garantizan tu salud.

Trabajo

Para poner a funcionar un plan de trabajo novedoso y atrevido requieres la colaboración de los demás. No trates de imponer tus ideas, sino de convencerlos con argumentos. Si no trabajas en equipo no lograrás nada.