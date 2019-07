Leo – Martes 9 de julio de 2019: días de reflexión y tomar decisiones

Hoy martes en que tu regente, el Sol, se coloca a 120 grados de Neptuno en un magnífico trino planetario, trata de ponerte más en contacto con tu ser interno y verás como descubres muchas cosas que te parecían secretas y no lo son. Tu personalidad fuerte y magnánima impacta a una persona que se siente intimidada frente a ti. Sonríele, dale a conocer tu lado humano, sensible y simpático.

Es la mejor manera de romper el hielo y empezar una relación que promete mucho. No olvides que tú eres un ser humano muy impresionante que impone con tu presencia por eso debes ser cuidadoso al expresarte para no herir a quien amas o te interesa sobre todo ahora que Mercurio está retrógrado y hoy en especial, hay dos oposiciones del Sol(180 grados) con Saturno y con Plutón.

Amor La oposición de Saturno de este martes todo lo revuelve, Leo. Alguien que llega de tu pasado querrá manipularte sentimentalmente con actitudes emocionales dependientes. No te dejes embaucar por ese tipo de gentes que son muy inestables y te pueden causar grandes daños en tu vida laboral y amorosa.

Salud No te inquietes por malestares ligeros en horas de la mañana ya que según vayan transcurriendo las horas del día irás sintiéndote mejor. Ciertas posiciones de alto conflicto planetario muchas veces causan desasosiego o estados de ansiedad cuando coinciden planetas retrógrados en el horóscopo.

Trabajo

Sigue haciendo lo que has venido haciendo hasta ahora y no te dejes llevar por los sentimientos de negatividad de las personas que no se sienten contentas con su trabajo y tratan de contagiarte con su actitud negativa. Si les prestas atención te perjudicarás pues te restarán entusiasmo.