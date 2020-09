Leo - Martes 8 de septiembre del 2020: tendrás mucha más seguridad en ti mismo

Para ti este martes se vuelve como una estrella que te ilumina por todos lados. Tendrás que aceptar que algunas ocasiones no consideras que tus habilidades son tan buenas como para merecer algo. Hoy alguien te hace pensar lo contrario.

AMOR Alguien te intentará dar una advertencia sobre pareja o amistad, pues creen que la familia está en tu contra y podrían existir algunos obstáculos para que continúe su relación. Generalmente no haces caso de esa clase de mensajes extraños, pero con éste, tomas tus precauciones.

DINERO

Consideras que el éxito que tienes, también deberían tenerlo los demás. Sin embargo, te das cuenta que al haber hecho ciertas cosas por otros, que no te lo agradecieron. Tendrás que evitar toda actitud impulsiva, has salido en desventaja y lastimado. Pues has perdido dinero y amistades falsas.