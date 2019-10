Leo - Martes 8 de octubre de 2019: la Luna en tu signo opuesto te motiva a la acción, la aventura

Si surgen tendencias conflictivas en tus relaciones sentimentales no compliques tu realidad con pleitos ni discusiones que realmente no conducen a nada positivo, Leo.



Amor

Las circunstancias que rodean tu paisaje afectivo son magníficas y te sientes querido y respetado. Inclusive, si no tienes pareja, tu autoestima está en un punto alto. El amor ha dejado de ser un sueño para ti y se convierte en algo que experimentas. No obstante, las cosas no siempre son como uno desea y con dos cuadraturas del Sol con Plutón y Saturno este martes puede surgir algo imprevisto en tu relación sentimental en horas de la noche, una especie de malentendido, no le des importancia, lo superarás.