Leo – Martes 7 de mayo de 2019: superas una cuestión sentimental

Amor En cuestiones de amor los pequeños detalles importan mucho y tienen su lugar. Si hay una buena relación entre ambos no se debe olvidar la invitación inesperada, el regalo sorpresivo, las flores que siempre llegan en el mejor momento. Ese toque sensible todo lo arreglará.

Trabajo Estás en un tono creativo que te ayudará a lanzar ideas nuevas en tu empleo y mejorar tus condiciones actuales de trabajo. Las cosas en tu vida laboral van bien a pesar de lo que escuchas. No hay problemas que no se puedan resolver.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es Libra y Géminis.

La relación más tensa: no se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de Escorpión y Tauro.

Tu compatibilidad actual: mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con dos signos de agua como Cáncer y Piscis.

Si estás soltero o soltera: lo mejor que está sucediéndote en estos días de mayo es que ha renacido en ti la confianza en el amor, y eso es hermoso puesto que la verdadera desgracia no es tanto el no ser amado, sino el no amar.