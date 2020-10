Leo - Martes 6 de octubre del 2020: tienes una extraordinaria trayectoria que sabrás aprovechar

Pronóstico del día : procura no engancharte con la energía del tránsito de los signos, pues pueden hacerte sentir que no tienes lo propio para ser una persona destacada. Por contradictorio que parezca, harás lo que está en tus manos para no permitir que te detengan ante una emoción importante.

AMOR Acerca del amor no hay mucho que hablar para ti, te sientes mucho más enfocado en todo aquello que te haga sentir que cuentas con familia o amigos que permanecen a tu lado. Recientemente estás atravesando por una situación que te hace sentir entre la espada y la pared, pero entiendes que estarás del lado de la razón aunque alguna de las partes no esté de acuerdo.

DINERO

No dejes tu dinero a la deriva y mucho menos con personas que no te valoran. Hiciste un buen préstamo a alguien de tu familia y confiaste precisamente por la relación en que no tendrían problema. Pero en realidad las cosas no son de ese modo y ahora incluso tendrás que defenderte ante quienes consideran que tú eres el abusivo. No necesitas estar de acuerdo con todos, pues si hay quienes defienden lo indefendible, no tendrías porque preocuparte pues tu eres firme.