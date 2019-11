Leo – Martes 5 de noviembre de 2019: una revelación sentimental con el ciclo uno

Esta semana se está abriendo con muy buenas opciones para ti y descubrirás muchas cosas tanto dentro de ti, como dentro de las demás personas, que te impulsarán a hacer y decir lo que realmente te conviene en cada momento, sigue esas intuiciones y corazonadas y no te arrepentirás.



Amor

Prepárate, Leo. Esta es la noche de la intensidad, de la pasión, de ponerte en contacto con la parte más sensible de tu ser interno que ahora, con la influencia de Venus en el elemento fuego, que es el tuyo, se traduce en un toque sensible, romántico y hermoso dentro de tu realidad sentimental. No habrá nada que perturbe tu tranquilidad íntima.