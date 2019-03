Leo – Martes 5 de marzo de 2019: un comienzo de mes excitante

Si surgen tendencias conflictivas en tus relaciones sentimentales durante este ciclo de Mercurio retrógrado no compliques tu realidad con pleitos ni discusiones que realmente no conducen a nada positivo, Leo. Tienes una buena energía planetaria en tu entorno así que disfruta al máximo lo que la vida te está ofreciendo.



Amor

Las circunstancias que rodean tu paisaje afectivo son magníficas y te sientes querido y respetado. Inclusive, si no tienes pareja, tu autoestima está en un punto alto. El amor ha dejado de ser un sueño para ti y se convierte en algo que experimentas, pero recuerda no exagerar sobre todo ahora que Mercurio está retrógrado, toma cada cosa según se vaya presentando, Leo.

Salud

Es probable que no te sientas del todo bien en horas de la mañana si padeces de la circulación o venas varicosas, pero con el transcurso del día te irás verás cómo te recuperas. Combina medicamentos con reposo y movimientos moderados.