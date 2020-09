Leo - Martes 29 de septiembre del 2020: recuerdas periodos de tu vida exitosa

Fase Lunar: creciente.

Iluminación: 96%.

Signo de influencia: Piscis.

Carta del Tarot: el mago de cabeza.

A pesar de que te es complicado valorar a cada instante lo que te sucede, ahora es un buen momento para recordad cuando fuiste exitoso. Si crees que no has tenido éxito en tu vida, piensa que hoy, con el hecho de leer este mensaje, ya eres afortunado, pues no todo mundo tiene acceso a ello. Te sentirás mucho mejor de pronto, sobre todo por aquellos logros que te han hecho reflexionar.

Pronóstico del día: la luminosidad lunar cada día es más intensa, hace movimientos en las personas que te hacen reflexionar sobre lo que menos piensas. Por ello ahora, tendrás periodos de sentimientos encontrados, a partir de los cuales te has alejado de quienes menos pensabas. Recupera la confianza en ti mismo, al realizar actividades que dejaste en pausa.





AMOR

No tendrás conflicto al momento de poner en orden lo que consideras en caos, sobre todo si se trata de elegir con quien debes permanecer y con quién no. Si implica que las personas se alejen de tu vida, es porque así tiene que ser. No le des vueltas a un mismo asunto, pues encontrarás la misma respuesta. Si persiste la molestia emocional respecto a tus relaciones personales, buscarás las alternativas correctas para encontrar el balance.

SALUD

Procuras tener más cuidado con todo lo que consumes, piensas que por alguna razón tu estómago no se encuentra de la mejor manera, pero es cuestión de hacer ajustes a tu dieta. Si es necesario consume más agua de la que hoy tomas, la hidratación es fundamental para permanecer saludable.

DINERO

El dinero en tu cartera presenta altibajos, por ello serás una persona que se llene de pensamientos variados sin saber qué decisiones tomar para mejorar tu economía. Son solo procesos cortos, te pondrán las herramientas necesarias para que salgas adelante y la fortuna entre a tu casa nuevamente.





TRABAJO

Las personas están acostumbradas a juzgar, no porque seas alguien en particular, por ello a veces entras en desavenencia, con ganas de salir del lugar en el que trabajas. Si bien puede ser por compañeros de trabajo o por gente que no tiene caso que prestes atención. Ahora es momento de enfocarte más que antes en acciones y no en las repercusiones de quienes quieren tumbar tu energía.

PREDICCIÓN DE PAREJA PARA HOY MARTES

Si te encuentras en pareja : serás más feliz, cumpliendo un deseo de tu pareja.

Si estás soltero : podrás comportarte mejor como persona, después de sentirte aislado y hostil. Esto te lleva sin duda a encontrar a la pareja ideal para ti.

Nivel de energía sexual : moderado.

COMPATIBILIDADES

Amor: Sagitario o signos de fuego.

Amistad: Leo o signos de fuego.

Laboral: Piscis o signos de agua.

Nivel de tolerancia : bajo.

Con quien podrías entrar en tensión : aléjate lo más pronto de un Géminis.