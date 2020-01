Leo – Martes 28 de enero de 2020: se avecina la oportunidad que necesitabas

Tu intimidad requiere iniciativa así que no te inhibas, haz aquello que sabes será disfrutado por los dos. Hoy martes que la Luna esta en tránsito por un signo del elemento fuego la imaginación de tu signo, también de ese elemento, será el factor clave que mantendrá encendida la chispa de la ilusión entre los dos.

Si hubo situaciones de separaciones temporales se resolverán de forma satisfactoria para ambos. Lo importante es poner a funcionar la voluntad y no dejar nunca que las desilusiones o decepciones te impidan disfrutar todo lo que la vida tiene para ti, Leo.

Trabajo

Se requiere una buena organización para no agobiarte por lo que no puedes resolver. Si planeas tus actividades con antelación todo será posible y no te atormentarás al llegar la noche ni tendrás que llevar trabajo adicional a tu casa.