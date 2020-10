Leo - Martes 27 de octubre del 2020: algunas oportunidades son únicas, no pienses demasiado cuando están a tu alcance

Se manifiestan muchas oportunidades a tu alrededor que pueden ser mucho más prósperas de lo que has pensado, atrae a tu vida lo que posiblemente hayas dejado en pausa. Con fuerza es la Luna la que en su luminosidad creciente, ha estado ejerciendo constantemente que tengas el poder mental necesario para crecer como lo quieres.

Tu mente es fundamental hoy y para ello estarías haciendo todo lo que esté en tus manos y así quitar cualquier pensamiento funesto que no se encuentre contigo en equilibrio. Generalmente si no estuviera en su etapa retrógrada, Mercurio augura el poder de la sabiduría y energía menta. Asegúrate de ser mucho más consecuente al momento de actuar con otros, así no te cerrarías las puertas.