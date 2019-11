Leo – Martes 26 de noviembre de 2019: tu regente, el Sol, en conjunción con la Luna se inicia algo hermoso en tu vida

Noticiero astrológico: ¡Novilunio! La Luna está en tránsito por el signo de Sagitario en este día de la conjunción con tu regente, el Sol, el comienzo de un mes sinódico. Estamos en la vibración numerológica del cuatro, la que indica la base de la pirámide, la solidez. El planeta Urano está retrógrado, al igual que Neptuno, pero este último se encuentra ya moviéndose a un tránsito directo que ocurrirá mañana miércoles. El planeta Venus empieza a transitar por Capricornio .

Todo se renueva y revoluciona en tu vida a partir de este ciclo del novilunio que está ocurriendo este martes. Si has iniciado una relación nueva con una persona divorciada o con un pasado, eso no cuenta en el presente. No dejes que una cara seria o preocupada arruine tu martes. Este es tiempo de reflexión y mejorar lo que debe ser mejorado. Escucha con atención los comentarios y críticas de tus compañeros de trabajo y asimila aquellas que sean positivas.

Descarta las que no te convengan y podrás mejorar aspectos de tu forma de actuar en general. Mantén un oído muy receptivo porque donde menos esperas surgirá una oportunidad que te colocará en la posición a la cual eres acreedor. En cuestiones sentimentales podrías estar algo nostálgico recordando situaciones del pasado, ¡ánimo y adelante, Leo!

Amor

Este novilunio reafirma tu amor a esa persona que está a tu lado con un detalle y un gesto tierno. Una sonrisa es todo lo que necesitas para lograr la felicidad, no cuesta nada, no es tan difícil. Muchas veces nos complicamos la vida tratando de halagar a los demás y no sabemos cómo, un gran regalo que puedes dar a los que amas es ¡tu tiempo! Hoy lo comprendes porque tu tiempo es tu vida.

Salud

Hay un tono inquieto en tu horóscopo debido a la conjunción de tu regente el Sol con la Luna en este día. Si empiezas a actuar con mucho nerviosismo haz un alto en tu actividad, cierra los ojos, respira hondo y resuélvete regresar a tu ritmo estable de vida. La calma interior te dará salud física y mental.

Trabajo

Estás en un ciclo de tránsitos planetarios que auguran lo mejor para ti si no te impacientas ni das cabida a sentimientos negativos en tu vida laboral. No importa lo que te digan, haz lo tuyo, concéntrate en tus asuntos y no habrá obstáculos insalvables para ti. Si eres de los Leo que está buscando empleo tendrás muy gratas nuevas en estos próximos días de diciembre.

Dinero y fortuna

Una buena manera de empezar el día es contando tus beneficios y proponiéndote objetivos concretos que te permitan rectificar cualquier error del pasado. Elige adecuadamente la mejor manera de obrar para prosperar y tener más dinero y lo conseguirás pues atraes a tu vida todo lo que te propones. La buena noticia es que cuando termine el año 2019 tendrás más de lo que tenías en enero, cuando comenzó el mismo.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: encuentros que vienen a ser resultado de tu karma, los efectos de la causa, algo positivo en tu vida que hoy se manifiestan con el novilunio.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Leo: dejar que el falso orgullo o la soberbia te impidan ver claramente la realidad que tienes frente a tus ojos.

¿Qué debo evitar?: las actitudes arrogantes.

Frase del día: el gran problema de la sociedad moderna es que todo el mundo parece estar corriendo, siempre de prisa por llegar a un lugar que no saben cuál es, y en esa carrera loca se les va la vida.

Ritual de agradecimiento