Leo – Martes 26 de marzo de 2019: se presentará la oportunidad que esperabas

Aplica tu tolerancia y empatía, que felizmente ahora con el movimiento de Venus está activada, y concede a esa persona el beneficio de la duda, e inclusive, una segunda oportunidad ya que el amor no debe dejarse escapar por nimiedades y mucho menos una amistad que cuando se tiene hay que cuidarla y cultivarla como una flor delicada.

Trabajo Se requiere una buena organización para no agobiarte por lo que no puedes resolver ya que durante estos próximos días finales del mes de marzo y los primeros de abril se te acumularán muchas tareas que deberás entrarle “con la manga al codo” y mucha disposición para que las puedas resolver.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: alto.

Dinámica cósmico que debes aprovechar: tu confianza en ti mismo que te ayuda a salir airosamente de los problemas que surjan.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Leo: la inacción o inercia, la pereza, no hacer lo que tenías planeado esperando por “ese momento” que no acaba de llegar.

¿Qué debo evitar?: la precipitación o la tendencia a dejarlo todo para después, para mañana.

Frase del día: las personas generosas prosperan y se sienten felices cuando comparten sus alegrías y sus riquezas, las que no lo son se marchitan y sean dentro de su propio egoísmo.