Leo – Martes 25 de junio de 2019: un regreso que te sorprenderá

Este martes al estudiar tu horóscopo lo primero que salta a la vista es un sextil entre tu regente, el Sol y el planeta Urano, directo –o sea, un auspicioso aspecto de 60 grados-, así que prepárate para un día excitante, lleno de iniciativa y conquistas. Se augura un tiempo de reevaluaciones. No se puede vivir junto a otra persona que no se ama y desea solo por seguir una costumbre y rutina. Hay una cuadratura con Chiron, no desperdicies tu dinero en negocios pequeños y espera un poco porque estás a punto de empezar un ciclo de mucha fortuna.